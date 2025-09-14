Anche quello scorso è stato un fine settimana di impegni amichevoli per le squadre che saranno impegnate nel prossimo campionato di C2.

L’Atletico Civitavecchia ha partecipato al triangolare al PalaTorrino di Roma, affrontando squadre di livello e mettendo in mostra carattere e determinazione. Nella prima partita, i civitavecchiesi hanno superato il Fiumicino 1-0 grazie a un gol di Roberto Smeraglia, autore di un gol decisivo. Nella seconda sfida, invece, è arrivata una sconfitta netta per 6-1 contro la Lazio, con ancora Smeraglia a segnare il gol della bandiera. A vincere il triangolare è stata la Lazio, ma per l’Atletico di mister Andrea Consalvo l’esperienza è stata preziosa per testare la squadra e crescere in vista dei prossimi impegni.

Carattere e determinazione anche nell’amichevole del Quartiere Campo dell’Oro sul campo del Grande Impero, conclusa sul 4-4. È stata una partita maschia e molto agonistica, con entrambe le squadre che hanno lottato su ogni pallone. I padroni di casa erano in vantaggio 4-1, ma il QCO ha saputo reagire con intensità e spirito di squadra, riuscendo a rimontare fino al pareggio.

Le reti portano le firme di Moretti, Saraceno, Dell’Ova e Pernelli, protagonisti insieme a tutto il gruppo di una prestazione maiuscola. Il pareggio finale conferma una squadra viva, pronta a lottare su ogni palla e a migliorarsi partita dopo partita. A fine gara, mister Umberto Di Maio ha fatto i complimenti ai ragazzi: «Hanno dimostrato grande grinta su un campo difficile, ma è proprio su questi aspetti che voglio che migliorino. La mentalità mostrata oggi ci servirà durante la stagione». L’amichevole ha offerto emozioni e indicazioni preziose, un test importante prima dell’inizio del campionato previsto a inizio ottobre.

