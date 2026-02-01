Febbraio è appena cominciato, ma non si fermano i movimenti di mercato per il Civitavecchia Calcio, che continua a cambiare giocatori ed a fornire nuovi elementi a mister Roberto Macaluso. Infatti nella sfortunata gara di Cave contro la Monti Prenestini hanno fatto comparsa in squadra altri due giocatori, oltre Francesco Fè, di cui avevamo già parlato diffusamente nei giorni scorsi. Il primo nome nuovo è quello di Simone Cantoni, centrocampista offensivo classe 2005, che agisce nel ruolo di centrocampista. Si tratta di un elemento di valore, che in stagione ha maturato esperienza in serie D con il Montespaccato, con 14 presenze, un gol segnato contro il Valmontone e due assist. Per lui anche esperienze giovanili con Lazio, Salernitana, Anzio, Savio e con quest’ultimi si era garantito la chiamata della Nazionale Under 15.

Anche il secondo nuovo volto è un 2005. Parliamo di Tommaso Plini, anche lui impegnato nell’attuale campionato di serie D, ma con l’Ancona, anche se non ha debuttato con i biancorossi. Plini è un altro centrocampista, sempre proponibile nel ruolo di trequartista e che può giocare anche come esterno, sia in difesa che in attacco. Cresciuto nel settore giovanile dell’Ostiamare, ha poi giocato fuori con Perugia e Urbetevere, vestendo poi la maglia del Colleferro.

A loro va aggiunto anche Tommaso Di Francesco, centrocampista difensivo classe 2006 originario di Orbetello e Montalto, che era già presente in occasione della sfida contro la Romulea. Per lui tanta esperienza nel settore giovanile della Vigor Perconti, prima di girare l’Italia tra Frosinone, Brindisi, Paternò e Milazzo, dove quest’anno ha disputato quattro partite in serie D.

Bene gli inserimenti per rimpinguare la rosa. Ma c’è una situazione ancora da risolvere ed è quella dei difensori centrali. Dopo l’addio di Gagliardini, ora è stato confermato anche quello di Paolo Cerroni, che saluta il gruppo per un’importante opportunità lavorativa, che non gli consentirà di poter continuare a far parte del gruppo. Indiscrezioni circolavano già da tempo, prima ancora dell’arrivo in panchina di mister Macaluso. Quindi i nerazzurri sembrano a corto di centrali: al momento risultano Di Mauro, il giovane Orlandi e due terzini che possono giocare in mezzo, come Funari e Fatarella. Non il massimo a livello numerico. Anche qui si interverrà sul mercato?

