L’estate dei tornei di beach volley sembra non conoscere finire. Alla Beach Arena sta per arrivare un altro evento, che si pone chiaramente l’obiettivo di dare spettacolo e divertimento a chi giocherà ed a chi seguirà l’avvicendarsi degli incontri. Sabato 30 agosto ai campi della Marina si svolgerà Stress Test, iniziativa nel segno dello sport, del sole, della musica e dell’energia, così come indicato nel post di presentazione.

Sarà solo una giornata, ma molto intensa quella che andrà in scena, con divertimento garantito dalla prima all’ultima schiacciata. Il torneo è andato sold out, quindi le iscrizioni sono già chiuse. L’evento è organizzato dalla Beach&Volley Civitavecchia in collaborazione con la Civitavecchia Volley e con il sostengo di numerosi sponsor.

