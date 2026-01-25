Seconda sconfitta di fila del Cerveteri, battuto da un Pianoscarano che fa il minimo indispensabile per vincere una gara che ha legittimato con una rete di De Santis a dieci minuti dalla finale. Un goal che nasce da una ripartenza, per errore a centrocampo dei verdazzurri, che avevano sforato il vantaggio con Falco. Una sconfitta immeritata, generata da un contropiede che ha trovato pronti e lesti gli avanti viterbese. Nel primo tempo l'occasione più limpida è di Cagnoni, il cui tiro si stampa sull'incrocio dei pali. Nella ripresa le due squadre rimangono con un uomo in meno, espulso Polucci per i cervi e Cesarini per gli ospiti. Nel dopo gara l'amarezza si taglia a fettine. «Una gara che abbiamo perso per un episodio – è il commento di mister Ferretti -, potevamo fare di più, non posso rimproverare nulla ai ragazzi. Abbiamo tenuto il pallino della gara, creando tante occasioni. Non siamo riusciti a metterla dentro, come è successo domenica a Ladispoli. Ora niente drammi, pensiamo al prossimo impegno. Dispiace della sconfitta, non abbiamo demeritato, colpire un palo e una traversa e non portare a casa un pareggio un po' ci amareggia». Domenica prossima trasferta a Capranica per invertire la rotta e lasciarsi alle spalle le due sconfitte, subite per mano di episodi, che hanno cambiato le sorti della classifica, visto che dal terzo posto sono passati al quinto.

