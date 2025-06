Diego De Paolis si dimette da presidente dell’Allumiere: «Lascio dopo due anni intensi, è stato un onore rappresentare questi colori». Oggi si terrà l’assemblea per eleggere il nuovo presidente e il direttivo. Cambio ai vertici, quindi, dopo due anni di impegno costante, passione e lavoro sul campo e dietro le quinte, De Paolis ha rassegnato le dimissioni da presidente della storica società sportiva collinare. Una decisione difficile, maturata per ragioni personali e professionali, ma presa – come ha dichiarato lo stesso De Paolis – con la serenità di chi sente di aver dato tutto. «Dopo due anni intensi, belli, faticosi, a tratti anche complicati ma sempre vissuti con il massimo impegno e amore per questi colori, ho deciso di lasciare il mio incarico - scrive De Paolis in una lunga e sentita nota pubblica - È stata una scelta difficile, ma necessaria». Nel corso del suo mandato, l’Allumiere ha conosciuto una crescita importante, soprattutto a livello giovanile: ben 96 ragazzi iscritti al settore giovanile, tutti del territorio, un dato che parla di radicamento, fiducia delle famiglie e lavoro strutturato sul territorio. Molti giovani locali sono approdati in prima squadra, contribuendo a rafforzare l’identità sportiva della società e il senso di appartenenza. Nel suo messaggio d’addio, De Paolis ha voluto ringraziare tutti i dirigenti, “che hanno condiviso con me fatiche, decisioni, gioie e delusioni"; gli allenatori, definiti “parte integrante del progetto; il sindaco Luigi Landi e l’amministrazione comunale, “per l’appoggio continuo" e, soprattutto, i calciatori, “il cuore pulsante di tutto questo”. Un passaggio toccante è dedicato anche ai tifosi, per il supporto e l’affetto ricevuto: “È stato un onore immenso rappresentare questa realtà. Forza Allumiere!”. De Paolis lascia il timone consapevole che “qualche errore può esserci stato, come è normale che sia per chi lavora”, ma con la certezza di aver gettato basi solide su cui costruire un progetto ancora più ambizioso per il futuro. L’assemblea dei soci è convocata per venerdì 21 giugno, occasione in cui verrà eletto il nuovo presidente e il direttivo che guiderà la società nella prossima stagione. C’è attesa per conoscere i nomi di chi porterà avanti la visione tracciata negli ultimi due anni, nel segno della continuità, dell’impegno per i giovani e dell’identità sportiva locale.

