È notizia ufficiale: l'allumierasco Amedeo Mellini è diventato un giocatore del Real Monterotondo: il giovane e promettente centrocampista continua il suo percorso nelle società blasonate della serie D. Mellini arriva dal Sora, con cui ha giocato 16 partite tra campionato e Coppa nella Serie D, segnando 1 gol e confezionando 2 assist. La sua esperienza comprende anche la partecipazione al play-out vinto con i “bianconeri” nella scorsa stagione. Mellini è un interno di centrocampo capace di inserirsi, partecipare alla costruzione e occasionalmente contribuire alla fase offensiva.

Amedeo Mellini è un classe 2006 e tre ad essere centrocampista sa svolgere il ruolo da mediano. Dopo aver giocato con la Leocon è passato alle giovanili dell'Urbetevere Calcio (fino al 2021); successivamente ha militato nelle squadre giovanili di Ternana, Pescara e Salernitana. A dicembre del 2024 è passato fra le file del Sora e ora parte per lui questa nuova avventura. Viene descritto come un giocatore “dinamico, tatticamente intelligente e duttile”, capace di ricoprire più ruoli nella linea mediana.

Per il Real Monterotondo aver ingaggiato Mellini rappresenta un investimento: dare al ragazzo fiducia significa anche puntare sul futuro del club. Il Real Monterotondo milita nel girone G della Serie D e sta vivendo un momento di transizione: con l’arrivo di un profilo come quello di Mellini, la società mostra di voler costruire anche guardando in prospettiva. Per Amedeo sarà un'esperienza importante dove potrà crescere e contribuire alla causa del club.

