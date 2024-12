Coniugare avventura e innovazione. Allo Yacht Club de Monaco si è svolta la cerimonia di inaugurazione del primo Explorer Dock, nell’ambito delle attività previste per l’Ocean Week e sotto l’egida dell’approccio collettivo ‘Monaco, Capital of Advanced Yachting’. A catturare l’attenzione di tutti è stato il battesimo del nuovissimo M/Y King Benji. Presenti all’evento dedicato al megayacht di 46 metri, costruito da Dunya Yachts e disegnato da Greg Marshall, numerosi ospiti insieme al Segretario Generale dello Yacht Club de Monaco Bernard d’Alessandri.