Colpo pesantissimo in ottica salvezza per la Ste.Mar 90 Cestistica Civitavecchia, che conquista il parquet romano del Palocco imponendosi di misura 59-58 al termine di una sfida tiratissima e carica di tensione. Uno scontro diretto decisivo tra due squadre in piena lotta per evitare la retrocessione diretta, con i rossoneri capaci di portare a casa una vittoria dal peso specifico enorme.

L’avvio di gara sorride ai padroni di casa, ultimi in classifica ma determinati a giocarsi le ultime carte: Palocco chiude avanti il primo quarto 15-13 e prova ad allungare nel secondo periodo, dove gli arancioneri trovano continuità offensiva e vanno all’intervallo lungo sul 38-30 (23-17). Un passaggio a vuoto per la Cestistica, che però non smarrisce lucidità e resta attaccata alla partita.

Al rientro dagli spogliatoi emerge il carattere della squadra allenata da coach Gabriele La Rosa. Campogiani e compagni alzano l’intensità difensiva e trovano soluzioni più efficaci in attacco, ribaltando l’inerzia nel terzo quarto chiuso 18-14 in favore dei civitavecchiesi. È il momento della svolta: la Ste.Mar 90 prende fiducia e riduce il gap, arrivando all’ultimo periodo con tutto ancora in gioco.

Nel quarto quarto, giocato punto a punto e con pochissimi canestri, la Cestistica è più lucida nei momenti chiave e piazza il sorpasso decisivo con un parziale di 11-6, resistendo poi all’ultimo assalto dei romani. Una vittoria di cuore, maturità e grande sacrificio.

Sul piano individuale spiccano i 12 punti di Giovanni Loperfido, top scorer rossonero, ben supportato da Simone Rogani (10), Leonardo Bezzi e Matteo Mastropietro (9), oltre al contributo di Price e Serafini, fondamentali nelle rotazioni.

«Sapevamo che Palocco avrebbe venduto cara la pelle – afferma coach Gabriele La Rosa - e gli vanno fatti i complimenti per averci sempre messo in difficoltà. Da parte nostra prendo solo il risultato come buono, non abbiamo giocato bene e sicuramente la mancanza di allenamenti veri di squadra si è sentita.

Siamo stati comunque bravi a prenderci la vittoria, ma dobbiamo capire che se vogliamo fare qualcosa di più serve un'attenzione e qualità maggiori. Ora testa alla difficile trasferta di Pass, con l'obiettivo di dare continuità alle vittorie e soprattutto ribaltare il -2 dell'andata».

Dopo la bella vittoria contro Città Futura, la Ste.Mar 90 conferma il suo momento positivo e porta a otto i punti di vantaggio sul Palocco, fanalino di coda e sempre più vicino alla retrocessione diretta. La Cestistica Civitavecchia ora vede la salvezza a un passo e può persino iniziare a guardare, con legittima ambizione, a un’eventuale e sorprendente qualificazione ai playoff. Una vittoria che può cambiare il finale di stagione.

@RIPRODUZIONE RISERVATA