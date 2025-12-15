Tanta amarezza e pochi sorrisi per il Fiumicino, che allo stadio “Bonelli” vede sfumare al fotofinish quella che sarebbe potuta essere una vittoria pesantissima. Nella 13esima giornata del girone A di Promozione, finisce 1-1 tra Tarquinia e Fiumicino, con i rossoblu raggiunti proprio all’ultimo dopo aver accarezzato per lunghi tratti il successo. Una gara inizialmente avara di emozioni, con il primo tempo che scivola via senza grandi sussulti. I padroni di casa si rendono pericolosi con una traversa che fa tremare la difesa ospite, ma il risultato resta bloccato sullo 0-0 fino all’intervallo. Nella ripresa cambia il volto del match. Il Fiumicino alza i ritmi, prende campo e mette alle corde un Tarquinia coriaceo e mai domo. I locali, però, non rinunciano a colpire e vanno vicinissimi al vantaggio con un palo direttamente da calcio di punizione. È il preludio al forcing dei ragazzi di mister Albano, che trovano il meritato vantaggio a un quarto d’ora dal termine: Alesi è glaciale davanti al portiere avversario e firma l’1-0 che sembra indirizzare definitivamente la sfida. Quando il colpo da tre punti appare ormai in cassaforte, ecco la doccia fredda. All’ultimissima azione utile Pastorelli trova il guizzo vincente che vale il pareggio, gelando gli aeroportuali e consegnando alla compagine ospitante un punto prezioso per la propria classifica. Un pareggio che lascia l’amaro in bocca al Fiumicino, che accarezza soltanto quella che sarebbe stata la seconda vittoria consecutiva, fondamentale per rimanere agganciata al gruppo di testa e creare un minimo di margine sulla zona calda. In classifica, il Tarquinia resta penultimo, mentre i fiumicinesi si mantengono poco al di fuori dei playout. Non c’è però tempo per recriminare: il campionato non concede tregua e domani, contro l'Olimpus Roma, si torna subito in campo per il turno infrasettimanale, con la voglia di trasformare la rabbia in reazione.

