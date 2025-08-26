È ufficialmente partita nella giornata di lunedì la stagione sportiva 2025-2026 dell’Atletico Focene, pronto a recitare un ruolo da protagonista nel prossimo campionato di Prima Categoria. Sotto lo sguardo attento di mister Cuffaro, la squadra si è ritrovata per l’inizio della preparazione estiva, dando il via a un nuovo cammino fatto di lavoro, determinazione e ambizioni rinnovate. Tra i convocati per il raduno ci sono numerose conferme e anche diversi volti nuovi che andranno a rinforzare la rosa nerazzurra. Spicca l’arrivo dell’esperto portiere Luciano Molon, ex Fiumicino, chiamato a portare esperienza e solidità tra i pali. Sul fronte delle conferme, vestiranno ancora i colori dell’Atletico Focene giocatori fondamentali come gli attaccanti Yuthiel Diaz e Valerio Falappa, i centrocampisti Alessio Pedone e Simone Sterpi, concludendo con i difensori Alessandro Del Bono, Alessio Diofebbo, Luca Babbanini e Flavio Boni. Confermati anche Wilmer Cardozo, Lorenzo Venettoni, Simone Vaglica, Matteo Scudieri, Federico Scifoni, Luca Rossano, Antonio Rosato, Nicholas Puca, Luigi Meneghini e Tiziano Leoni. Stesso discorso per Matteo Larango, Gianmarco Finesso, Francesco Esposito, Ciro Di Ruocco, Luca De Lio, Gianni Cuomo, Gianluca Crescenzo, Matteo Cortellesi, Matteo Antonuccio, Alessandro Ambrozie e Jacopo Alessandrini.

Il gruppo, saldo e compatto, si prepara così a vivere una stagione che si preannuncia intensa e combattuta. Mister Cuffaro potrà contare su un mix equilibrato di esperienza, qualità e giovani motivati, con l’obiettivo di migliorare quanto fatto nella scorsa annata e provare a puntare ancora più in alto. L’ambiente è carico e la società ha già fatto capire di voler alzare l’asticella. La Prima Categoria sarà un banco di prova importante, ma l’Atletico Focene sembra pronto a dire la sua.

©RIPRODUZIONE RISERVATA