Domenica di alta intensità per il Fregene di mister Natalini, pronto a tornare in campo nella nona giornata del girone C di Promozione. All’Aristide Paglialunga arriva la Pescatori Ostia, avversaria storica e squadra sempre insidiosa, decisa a dare continuità al proprio percorso. Il Fregene si presenta all’appuntamento forte di un primato solido: 22 punti conquistati, miglior difesa del campionato e ancora imbattuto dopo otto turni. L’ultimo dei quali ha visto i biancorossi fermarsi sullo 0-0 esterno contro l’Ariccia, un pareggio che ha lasciato qualche rimpianto ma che conferma comunque la compattezza del gruppo, capace di gestire anche le sfide più complesse. Dall’altra parte, il Pescatori Ostia arriva con entusiasmo dopo il successo per 2-1 sul Nettuno che ha portato la compagine a quota 10 punti, in nona posizione. Un risultato utile che ha ridato slancio alla formazione lidense, intenzionata a mettere in difficoltà la capolista con aggressività e ritmo. Per i padroni di casa sarà una gara da non sottovalutare: l’obiettivo è tornare subito alla vittoria per consolidare il primato e alimentare il sogno di una fuga in classifica. La Pescatori, invece, punta a sorprendere e a confermare il buon momento, cercando punti preziosi per rilanciarsi in zona playoff. Il Paglialunga è pronto. In palio non ci sono solo tre punti, ma una fetta importante del percorso di entrambi i club. La sfida promette spettacolo e grande agonismo, in perfetto stile Promozione.

