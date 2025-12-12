Si alza il sipario sull’11esima giornata del girone C di Prima Categoria, che domenica propone una sfida ad alta intensità allo stadio “Dentali”. Alle 11.30, infatti, l’Atletico Focene ospiterà la Vis Aurelia in un confronto che promette equilibrio e motivazioni forti da entrambe le parti. Il Focene di mister Cuffaro, attualmente ottavo in classifica, arriva alla partita dopo l’1-1 ottenuto nel turno precedente contro il Canale Monterano. Un risultato positivo per continuità, ma che i padroni di casa vogliono trasformare in tre punti per provare a staccarsi dalla zona centrale della graduatoria e rilanciarsi verso le posizioni più nobili. Situazione simile anche per gli ospiti: la Vis Aurelia, infatti, occupa la decima posizione e si presenta al Dentali reduce dal 2-2 sul terreno di gioco del Cesano. Un pareggio che ha mostrato buona solidità offensiva ma anche qualche disattenzione difensiva su cui sta lavorando per ritrovare stabilità. La gara si preannuncia combattuta: l’Atletico Focene punta sul fattore campo e sulla compattezza del gruppo, mentre la Vis Aurelia cercherà di dare continuità ai segnali di crescita intravisti nell’ultima uscita. Una vittoria, per entrambe, potrebbe rappresentare la spinta decisiva per cambiare marcia in classifica.

