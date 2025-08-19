Il nuovo calendario della Serie A di calcio a cinque è stato presentato oggi pomeriggio in diretta su Sky Sport 24, delineando le 28 intense giornate che attendono l'Active Network Viterbo nella massima competizione. Quest’anno il campionato si compone di 15 formazioni, con ogni turno che prevede una squadra in turno di sosta. Il primo impegno per Perez e compagni sarà un esordio casalingo domenica 27 settembre contro la Fortitudo Pomezia, squadra guidata dall'ex allenatore dell'Active, David Ceppi. Il ritorno di questa sfida è previsto per il 10 febbraio. La prima trasferta sarà invece il 4 ottobre, dove l'Active affronterà la Came Treviso, con il match di ritorno fissato per il 14 febbraio. La terza giornata vedrà l’Active scendere in campo in casa contro la L84 Torino, con l'andata programmata per il 7 ottobre e il ritorno il 17 febbraio. Durante la quarta giornata, che si svolgerà l'11 ottobre, la squadra osserverà il turno di riposo, tornando in campo il 21 febbraio. Nel quinto turno, i giocatori saranno impegnati in trasferta contro lo Sporting Sala Consilina, con partita di andata il 25 ottobre e ritorno il 28 febbraio. Alla sesta giornata del 1° novembre, l'Active affronterà in casa la Global Work Capurso, mentre la settima giornata dell'8 novembre porterà la squadra a giocare il secondo derby laziale sul campo dell’Ecocity Futsal Genzano, con il ritorno previsto per il 10 marzo. Il calendario prevede inoltre una gara casalinga il 15 novembre contro il Cdm Futsal Genova (ritorno il 14 marzo), mentre il 22 novembre l'Active giocherà fuori casa contro la Roma 1927 Futsal (ritorno il 21 marzo). Nella decima giornata del 29 novembre, la squadra tornerà a disputare un match casalingo contro la Sandro Abate Avellino, seguito dalla trasferta contro il Pirossigeno Cosenza il 6 dicembre (ritorno il 18 aprile). Altri incontri significativi includono il match interno del 13 dicembre contro la Feldi Eboli (ritorno il 21 aprile) e la trasferta del 27 dicembre contro la Saviatesta Mantova (ritorno il 25 aprile). Il primo impegno del 2026 avrà luogo in casa il 3 gennaio contro i campioni d’Italia della Meta Catania, con il ritorno fissato per il 28 aprile. Infine, il girone di andata si concluderà il 10 gennaio con l’incontro contro i vice campioni d’Italia del Futsal Napoli, il cui ritorno si svolgerà il 2 maggio. Sempre ieri l'Active ha ufficializzato la riconferma di Mathias Block.

