CIVITAVECCHIA – Notte di super lavoro per i Vigili del fuoco della caserma Bonifazi di Civitavecchia, impegnati in diversi interventi a causa delle forti raffiche di vento e delle piogge che hanno colpito il territorio.

In via Paolo Antonini i pompieri sono dovuti intervenire con l’autoscala per mettere in sicurezza la facciata di un palazzo da cui si era staccato dell’intonaco. Sempre a Civitavecchia, in località Casaletto Rosso, la squadra è stata impegnata a lungo per rimuovere un eucalipto di alto fusto che, abbattendosi, aveva ostruito la sede stradale.

Problemi analoghi anche ad Allumiere, nella zona Cavaccia, dove un altro albero pericolante ha richiesto l’intervento dei Vigili del fuoco. A Santa Marinella, invece, è stata messa in sicurezza una tenda pericolosamente penzolante da un balcone e a rischio di caduta sulla strada sottostante. Sul posto, in questo caso, erano presenti anche i Carabinieri.