TARQUINIA – Anche quest’anno il DiVino Etrusco sarà un connubio perfetto tra il buon cibo da strada e i pregiati vini delle cantine della dodecapoli etrusca e, per la prima volta, della Sardegna.

Per l’occasione, dal 21 al 24 e dal 28 al 30 agosto 2025, ristoranti, bar, pub, osterie, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie e piadinerie si uniscono in un percorso gastronomico che farà da sfondo alle piazze e alle strade più suggestive del centro storico di Tarquinia.

Senza la necessità di sedersi a tavola, i visitatori potranno passeggiare tra i vicoli del borgo, sorseggiando un calice di vino accompagnato da piatti tipici da gustare in libertà, per un’esperienza unica di sapori e convivialità. In compagnia degli amici o della famiglia, sarà possibile assaporare i pregiati nettari provenienti dalle terre etrusche, accompagnati da piatti sfiziosi da consumare on the go, immergendosi nell’atmosfera vivace e accogliente della cittadina tirrenica.

Il DiVino Etrusco è promosso e organizzato dal Comune di Tarquinia, in collaborazione con la Pro Loco Tarquinia e l’enogastronomo “col cappello” Carlo Zucchetti, con il contributo finanziario della Regione Lazio e con il patrocinio di Provincia di Viterbo, Camera di Commercio di Rieti-Viterbo e Ministero della Cultura – Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia. La rassegna si avvale anche del supporto dell’associazione culturale Viva Tarquinia.

©RIPRODUZIONE RISERVATA