TARQUINIA — Il Centro Sportivo “Liviano Bonelli” si prepara a diventare il cuore del calcio giovanile del territorio. Il Tarquinia Calcio organizza i Tornei di Natale, una manifestazione che, per numeri e partecipazione, si conferma tra gli appuntamenti sportivi più attesi della stagione.

Saranno 48 le squadre coinvolte, in rappresentanza di 21 società provenienti dal Lazio e dalla Toscana, con la presenza anche di una società professionistica. Il programma prevede sette tornei federali One Day, che porteranno in campo oltre 500 atleti, dai più piccoli fino alle categorie esordienti.

Oltre ai numeri, a colpire è la capacità del Tarquinia Calcio di richiamare realtà importanti del centro Italia, trasformando il complesso sportivo cittadino in un punto di riferimento per il settore giovanile, anche in un periodo dell’anno particolarmente denso di impegni.

“Siamo orgogliosi di ospitare così tante società e così tanti giovani atleti,” commenta Alessandro Tosoni, Presidente del Tarquinia Calcio. “I Tornei di Natale rappresentano l’essenza del nostro progetto sportivo: unire famiglie, tecnici e ragazzi attorno a valori di rispetto, fair play e condivisione. È un appuntamento che la nostra città attende molto e che crescerà anno dopo anno.”

Sulla stessa linea il Responsabile del Settore Giovanile, Bruno Dignani, che già più volte negli anni passati ha organizzato manifestazioni importanti del genere, il quale sottolinea il valore formativo dell’iniziativa: “La risposta delle società del Lazio e della Toscana è la testimonianza del lavoro che il Tarquinia Calcio porta avanti ogni giorno. Per i ragazzi questi tornei sono un’occasione per confrontarsi, divertirsi e vivere un’esperienza che resta. Dietro l’organizzazione c’è un grande impegno da parte di staff e volontari, che desidero ringraziare già da ora.”

Per la città di Tarquinia, i Tornei di Natale rappresenteranno non solo un evento sportivo, ma anche un momento di aggregazione e visibilità territoriale. Le partite animeranno per diversi giorni il centro “Liviano Bonelli”, attirando centinaia di persone tra atleti, famiglie e accompagnatori.

L’appuntamento è dunque fissato: il Natale Tarquiniese avrà il colore del calcio e l’energia contagiosa dei suoi giovani protagonisti.