Sarà un San Valentino dedicato al prossimo quello pensato dal Nucleo Subacqueo Cerveteri – Ladispoli in collaborazione con la RIM Sport Cerveteri. Infatti, sabato 14 febbraio presso il centro di Via Graziosi, sarà possibile partecipare al corso BLSD organizzato dal gruppo di volontari, riconosciuto da ARES 118. Gli iscritti riceveranno la certificazione valida a livello legale, un attestato richiesto da diversi enti, ma, soprattutto, impareranno a salvare vite, cosa che molti discenti hanno già fatto. È il caso di P.L., vigile del fuoco formato proprio dal Nucleo Subacqueo e che ha salvato una persona in arresto cardiaco da annegamento.

«Durante questo corso – ha spiegato Alessio Mizzon, volontario del gruppo attivo da anni sul territorio – facciamo rianimazione cardiopolmonare di base e prepariamo all’utilizzo del defibrillatore su pazienti di tutte le età, dagli adulti ai neonati. Non solo, insegniamo anche la disostruzione delle vie aeree. Organizziamo questi incontri piuttosto frequentemente e ringraziamo la RIM che ci ha offerto gratuitamente le sue sale. Vogliamo continuare a proporre questi appuntamenti con una cadenza periodica. Sono spazi che aiutano l’associazione a sostentarsi e che ci permettono di formare persone a gestire queste emergenze, a salvare vite».

«Abbiamo deciso di accogliere il corso BLSD – hanno spiegato Ilenia e Maura Rinaldi, patron della RIM – perché, all’interno di un ambiente come il nostro, è fondamentale essere pronti a qualsiasi situazione. Il nucleo ci dà la possibilità di formare il nostro staff, dirigenti, allenatori, ma anche i ragazzi più giovani. Ringraziamo il Presidente Fabrizio Pierantozzi e speriamo che ci sia una massiccia adesione per questo e per gli appuntamenti futuri».

