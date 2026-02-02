CERVETERI - Ha solo 10 anni ed è già un talento tale da riuscire a conquistare il quinto posto ai campionati assoluti di SupWave in Sardegna. Niccolò Bonsignore, proprio il super campione della tavola da surf, Leonardo Fioravanti, ha fatto del mare la sua passione.

E proprio come il grande Leo, la sua storia inizia sulla spiaggia di Campo di Mare, ancor prima di nascere. «Io Pagaiavo con lui in pancia e poi nel marsupio», racconta sua madre, Roberta Mariani, campionessa italiana di Sup nel 2012 e ora presidente della Consulta dello Sport di Cerveteri. «Il suono dell'acqua, l'odore del mare, fanno parte di lui - continua ancora Roberta Mariani - Io e il papà siamo ex atleti della stessa disciplina ma sulla velocità, non sulle onde. Da piccolo aveva molto timore ma da quando ha capito la tecnica per gestire le onde non si è più fermato superando noi genitori e tanti adulti».

Il traguardo raggiunto da Niccolò Bonsignore in Sardegna non è di certo il primo. Lo scorso novembre aveva conquistato il titolo iridato under 14. Il giovanissimo campione, quando non si allena o partecipa alle competizioni sportive, frequenta con i suoi compagni di classe, la quinta elementare di Marina di Cerveteri. Ma gli allenamenti giornalieri non mancano. Sia prima che dopo il suono della campanella e ovviamente nei fine settimana. E anche a scuola non le manda a dire. I suoi voti sono ottimi. E ovviamente a tifare per lui ci sono anche le sue maestre. «Alla gara di campionato italiano – conclude la mamma - i suoi compagni di classe e l’insegnante, in diretta, lo hanno seguito sulla lavagna Lim e hanno esultato quando alla fine ha vinto il titolo Under 14».

E non poteva non essere fiera anche il sindaco di Cerveteri, Elena Gubetti. «Una straordinaria soddisfazione per lui, per la sua famiglia e anche per la nostra città che ancora una volta si conferma essere fucina di grandi atleti e di promesse nel mondo dello sport», ha commentato il primo cittadino. «Sapere che tra i cinque più forti d'Italia ci sia un giovane di appena 10 anni che si sta formando nella nostra città, nel nostro mare non può che renderci orgogliosi. Anche Leonardo Fioravanti - prosegue il sindaco - oggi atleta olimpico, partì proprio dalle onde di Campo di Mare e tutti abbiamo visto quanto la sua carriera sia straordinaria». «A Niccolò, l'augurio di continuare a vivere lo sport con l'amore e la passione di sempre. Ai suoi genitori, Roberta Mariani e Davide Bonsignore, i miei complimenti per come ogni giorno guidano Niccolò nello sport e per il lavoro che sempre svolgono per aggregare e riunire giovani conducendo uno stile di vita sano a contatto con il mare».

