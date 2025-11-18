Il Comitato Regionale della Lnd ha stabilito gli accoppiamenti per i 16esimi di finale della Coppa Lazio di serie C2.

Lo scontro più interessante potrebbe essere fattibile la qualificazione per il Santa Severa, chiamato ad incontrare la Virtus San Giustino, a centro classifica nel girone C. Si comincerà al Pala De Angelis, per proseguire poi a Roma.

Una capitolina anche per il Quartiere Campo dell’Oro, che dovrà lottare contro il Cmc, la squadra di Monte Citorio, in zona playout nel girone D. I gialloverdi hanno molte chance di andare avanti. Andata in casa dei romani, ritorno al Tamagnini.

Non sembra particolarmente complicato il discorso per l’Atletico, che se la dovrà vedere con il Time Sport Roma, che finora ha perso tutte le partite di campionato. Andata al San Liborio Stadium, ritorno nella capitale.

Da definire, ovviamente, la questione Evergreen, che dovrà disputare questo mercoledì il ritorno della gara contro i Forty Fighters. Chi passerà il turno avrà un ostacolo davvero duro, il Gaeta, sia per motivi tecnici, essendo i pontini in testa alla classifica, che logistici, poiché per andare e tornare dal basso Lazio ci vorranno sei ore di viaggio.

I match saranno disputati nei giorni 25 e 26 novembre per l’andata, e 9 e 10 dicembre per il ritorno.

