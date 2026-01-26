Tre punti che pesano come macigni. Al Pala De Angelis di Santa Marinella il Santa Severa Futsal supera 3-1 la Città Eterna nello scontro salvezza valido per il recupero della Serie C2 girone B, rilanciando con forza le proprie ambizioni di permanenza nella categoria.

Gara delicatissima per entrambe le formazioni, con i neroverdi chiamati a vincere per restare agganciati al treno salvezza nonostante il penultimo posto in classifica e un periodo complicato. Prima del fischio d’inizio, un momento di grande commozione: assente in panchina mister David Dell’Università per la scomparsa della madre, ricordata con un minuto di silenzio. La redazione si unisce al cordoglio della famiglia.

Il Santa Severa parte con l’atteggiamento giusto e al 15’ trova il vantaggio con Lavalle, il più rapido sugli sviluppi di un corner. La Città Eterna reagisce subito e al 18’ ristabilisce la parità approfittando di una disattenzione difensiva. Prima dell’intervallo, Fantozzi sfiora il nuovo vantaggio su punizione.

Nella ripresa i neroverdi cambiano marcia: al 5’ De Paolis inventa in area e firma il 2-1, mentre il gol che chiude i conti arriva al 15’ con Cesarini, preciso sul secondo palo. Nel finale un’occasione clamorosa fallita dagli ospiti.

A fine gara la soddisfazione del portiere Pierluigi Poduti:

«Ci voleva questa vittoria, finalmente abbiamo vinto uno scontro diretto davvero importante. Da qui in avanti le prossime quattro-cinque partite contro le dirette rivali saranno decisive e dovremo gettare il cuore oltre l’ostacolo. Dopo il pareggio siamo rimasti compatti senza mai concedere il dominio agli avversari. È stata una partita complicata anche per l’assenza del nostro mister Dell’Università, al quale vanno le nostre più sentite condoglianze. Ora pensiamo subito alla sfida di sabato, che sarà altrettanto fondamentale».

Con questo successo il Santa Severa sale al terzultimo posto e continua a credere nella salvezza.

@RIPRODUZIONE RISERVATA