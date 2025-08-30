Una presentazione speciale per un progetto che ha grandi ambizioni. Al Dlf è stata presentata la collaborazione tra Csl Soccer e Totti Soccer School, con la società civitavecchiese che entrerà a far parte del satellite della società di Riccardo Totti, fratello del campionissimo Francesco, presente a viale Baccelli per la conferenza stampa, che ha visto una buona cornice di pubblico molto interessata. Al tavolo dei relatori uno dei protagonisti del progetto, il direttore generaledella Tss, Claudio D’Ulisse, che ha spiegato le ambizioni del progetto, che si pone l’obiettivo di migliorare il concetto con cui si intende oggigiorno il calcio, attraverso il coerving coach.

L’Italia non riesce più a rendere a livello internazionale perché nei settori giovanili non si lavora più per farli crescere al meglio, per questo servono modifiche a tutta la struttura, in quanto il risultato, molto spesso, è l’unico fine, senza pensare alla crescita dei ragazzi, sia sul profilo umano, ma anche tecnico.

Un’idea che è stata subito abbracciata dal presidente della Csl Soccer, Marco La Camera, presente nonostante il lutto che lo ha colpito, con la scomparsa dello zio Claudio, che ci ha lasciato a poche ore dalla conferenza stampa. La Totti Soccer School ha avviato il progetto coerving coach da diversi anni e questo modo di fare sta trovando proseliti in tutta Italia e in molte società professionsitiche, anche di serie A.

