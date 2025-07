Con Matteo Mastropietro si chiude il tris di presentazioni della Cestistica Civitavecchia per la prossima stagione. Classe 2001 e 180 centimetri di altezza, come Garbini inizia a giocare a basket a Cerveteri per poi passare nelle giovanili di Maccarese e della UISP XVIII dove disputa campionati di Eccellenza negli Under 18, di serie D (conquistando il titolo) e C2.

Ritorno a Cerveteri nel 2021 dove, passando per la vittoria nel campionato di serie D e serie C2, approda nell’attuale C Unica. Nel ruolo di guardia, indosserà la maglia numero 27 della Ste.Mar.90 Cestistica Civitavecchia.

Ecco come si presenta: «Sono contento per questa nuova esperienza alla Cestistica Civitavecchia perché, sia a me che a Garbini, è stato detto che l’obiettivo della società è quello di formare un gruppo, anche di amici, che possa aiutarsi l’un l’altro. Confesso che queste parole mi hanno portato ad accettare senza indugio questo progetto. Negli anni scorsi mi sono trovato all’interno di una realtà come quella che vogliamo creare e posso dire con assoluta certezza che, durante la stagione, questo aspetto ha il suo peso.

Ci tengo, quindi, a ringraziare la società e le persone che si sono mosse affinché potessi indossare la maglia della Ste.Mar.90 e non vedo l’ora di iniziare, con i miei compagni e con fiducia, questa nuova stagione».

«Matteo – sottolinea il coach Gabriele La Rosa - è quel tipo di giocatore che può accendere la gara dal nulla grazie alla sua caparbietà e al suo modo di giocare. Ha capacità di tiro combinata anche con un ottimo primo passo. Da lui mi aspetto uno step ulteriore a livello di crescita in campo, per far sì che, partita dopo partita, possa dare una mano alla squadra a giocare nella miglior maniera possibile».

«Per Matteo Mastropietro – dichiara il neo Responsabile dell’Area tecnica per la prima squadra, Fabio Bencini – la questione è molto simile a quella di Samuele Garbini. Una volta appreso che anche lui avrebbe gradito fare un’esperienza fuori dal suo contesto ci siamo incontrati ed è stato facile accordarsi per aggiungerlo al nostro roster. Come Samuele, anche Matteo, del quale conoscevamo i numeri degli ultimi due campionati, si è rivelato una piacevole scoperta a livello umano per voglia e disponibilità nel venire a giocare da noi nel prossimo campionato di serie C unica. Benvenuto nella Ste.Mar.90!».

«Per Mastropietro - commenta il presidente Stefano Rizzitiello - si è verificata la stessa situazione di Garbini, ragazzi uniti oltre che sul campo anche da una bella amicizia, avendo fatto lo stesso percorso fin da bambini. E’ stato, quindi, naturale fare anche a lui la medesima proposta che abbiamo fatto a Garbini. Una proposta che ha accolto subito con l’entusiasmo di chi vuole fare una nuova esperienza e noi siamo contenti di accoglierlo nella grande famiglia della Cestistica».

