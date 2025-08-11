La stagione 2025-2026 comincia a prendere forma in casa W3 Maccarese. Quest'ultima, oltre ad una prima squadra impegnata in un nuovo campionato di Eccellenza, lo fa anche da uno degli elementi più importanti per la crescita e la continuità del progetto sportivo: il settore giovanile. Il club bianconero ha ufficializzato in questi giorni i primi due tecnici che guideranno le formazioni Under 19 e Under 18, confermando la volontà di puntare su figure competenti, preparate e in linea con i valori della società.

CASTELLUCCIO E MANGANIELLO SULLE PANCHINE DI UNDER 19 E UNDER 18. Sarà mister Andrea Castelluccio a sedersi sulla panchina dell'Under 19, la categoria più alta del vivaio maccaresano. Una scelta di spessore per un ruolo chiave, pensato per accompagnare i giovani calciatori nel percorso verso i più grandi. Castelluccio porta con sé esperienza e idee chiare. La sua nomina rappresenta un investimento tecnico importante, oltre che un messaggio di fiducia verso un professionista pronto ad assumersi la responsabilità di guidare i talenti più maturi del settore giovanile. Per l'Under 18, invece, siederà sulla panchina mister Fabio Manganiello. Confermato alla guida per la seconda annata consecutiva, ha saputo interpretare al meglio lo spirito della W3, lavorando con serietà e ottenendo ottimi riscontri sul piano della crescita individuale degli atleti. La dirigenza ha quindi deciso di proseguire con lui, puntando su un progetto che continua a dare frutti.

©RIPRODUZIONE RISERVATA