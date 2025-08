L’Asd Sorianese apre ufficialmente le porte della stagione sportiva 2025/2026 con una tre giorni interamente dedicata ai giovanissimi calciatori ed alle loro famiglie. Dal 25 al 27 agosto, lo Stadio “Celso Perugini” di Soriano nel Cimino sarà il palcoscenico degli Open Day della Scuola Calcio, un appuntamento pensato per offrire ai bambini l’opportunità di avvicinarsi al mondo del calcio in un contesto strutturato, professionale e inclusivo. Si comincia lunedì 25 agosto con le categorie Piccoli Amici (2019-2020) e Primi Calci (2017-2018). Il giorno successivo, martedì 26 agosto, sarà il turno dei Pulcini (2015-2016), mentre mercoledì 27 agosto scenderanno in campo gli Esordienti (2013-2014). Ogni giornata prevede il ritrovo alle ore 16 e l’inizio delle attività alle ore 16.30. Lunedì 26 agosto, in parallelo all’appuntamento con i Pulcini, è in programma anche un Open Day dedicato ai portieri di tutte le categorie, che potranno contare su una preparazione mirata, seguiti da uno staff qualificato e specializzato.

«Gli Open Day sono un momento fondamentale per trasmettere la nostra idea di calcio - sottolinea Matteo Lamoratta, direttore Tecnico della Scuola Calcio - vogliamo che ogni bambino si senta accolto, motivato e stimolato a crescere, non solo come atleta, ma anche come persona. Il nostro impegno è accompagnare ciascuno di loro con competenza e passione, nel rispetto delle tappe evolutive di ogni età».

Gli Open Day rappresentano un’occasione concreta per conoscere da vicino la filosofia sportiva dell’Asd Sorianese, basata su valori educativi, crescita tecnica e spirito di squadra. A guidare le attività, uno staff di allenatori preparati, capaci di accompagnare ogni giovane atleta in un percorso di sviluppo graduale e coerente con le tappe della sua crescita sportiva.

©RIPRODUZIONE RISERVATA