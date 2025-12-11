Una giornata di sport, entusiasmo e partecipazione ha caratterizzato l’edizione 2025 dell’Immacolata Cup, andata in scena lo scorso 8 dicembre nei centri sportivi del Fiumicino. Un appuntamento ormai tradizionale che, ancora una volta, ha richiamato decine di società e tantissimi giovani atleti impegnati nelle varie categorie della scuola calcio. Tra partite combattute, fair play e grande partecipazione di pubblico, il torneo ha confermato la sua importanza nel panorama sportivo del territorio, offrendo ai ragazzi un’occasione preziosa di crescita e confronto. Ma la giornata non si è limitata agli impegni casalinghi. L’Immacolata Cup si chiude dunque con un bilancio più che positivo per il Fiumicino, che conferma ancora una volta la qualità del proprio lavoro e la passione di un movimento in costante evoluzione. Le formazioni aeroportuali sono state protagoniste anche fuori casa, con risultati di grande rilievo. In particolare spiccano le straordinarie prestazioni dei gruppi 2014 e 2015, reduci dalla manifestazione organizzata sull’impianto dell’Ostiamare. Entrambe hanno infatti conquistato il primo posto, portando a casa due successi che riempiono d’orgoglio tutto l’ambiente.

