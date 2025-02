Tanti progetti nel settore giovanile del Borgo Palidoro, che negli ultimi anni ha dato un’immagine alla Scuola Calcio e all’agonistica. Nonostante l’handicap del campo in terra battuta e per il quale si attendono i lavori, non manca l'entusiasmo in casa amaranto. Il direttore Gabriele Manganozzi guida il vivaio da due anni ed ha avviato una collaborazione con il Torino. Tecnici granata, almeno quattro volte all'anno, seguono istruttori e calciatori, facendoli allenare con le loro metodologie. Un progetto rivolto alla crescita del club, che da dopo il Covid-19 ha visto migliorare notevolmente la struttura. Ne sono tutti contenti, soprattutto il presidente Alessandro Schiavi, il cui sogno è il campo in sintetico, per il quale sembra essere in dirittura d’arrivo. I tempi si stanno accorciando, sembra che da parte del comune di Fiumicino ci sia l'intenzione di dare il via libera entro qualche mese. Un campo in sintetico, infatti, cambierebbe le ambizioni del club, che è pronto a nuove sfide e a mettersi in competizione con le società limitrofe, che vantano numeri decisamente importanti.

