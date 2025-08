Lo sport, si sa, è molto più di un gioco. È educazione, socialità, disciplina e divertimento. E da anni, nel cuore del litorale laziale, l'Atletico Focene rappresenta una realtà solida e in crescita, punto di riferimento per tante famiglie e giovani atleti. Con l’arrivo della nuova stagione, quella valevole per l'annata 2025-2026, la società apre le porte ai talenti del domani con una serie di Open Day, programmati a partire dal 1° settembre. La proposta è chiara: un ambiente sano, strutture moderne e uno staff qualificato. Quest'ultimi, sono pronti ad accogliere bambini e bambine nati dal 2013 al 2021, con la possibilità di provare gratuitamente gli allenamenti e di conseguenza di conoscere gli istruttori ed immergersi al contempo nella filosofia del Focene.

LE CATEGORIE COINVOLTE. Le giornate di prova sono state organizzate per le categorie Esordienti (2013-2014), per i Pulcini (2015-2016), per i Primi Calci (2017-2018) e per i Piccoli Amici (2019-2020-2021). Gli Open Day si terranno nelle date 1, 2, 4, 8, 9 e 11 settembre, sempre nella fascia oraria 17-18.30. Le sessioni di allenamento si terranno presso l'impianto sportivo situato in via dei Dentali 122, avente campi sintetici e il nuovo campo in erba naturale. A dimostrazione, dunque, degli importanti investimenti fatti dalla compagine sulle strutture. Per iscriversi o ricevere ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero 393 3261120. Un’occasione per scoprire da vicino una realtà viva, dinamica e in continua evoluzione.

UNA REALTÀ CHE CRESCE CON IL TERRITORIO. Il Focene Calcio non è solo una squadra. Nel corso degli anni ha saputo unire spirito di comunità e ambizione. Con uno staff tecnico preparato e un progetto educativo centrato sulla crescita individuale e collettiva, l'obiettivo è quello di puntare a formare non solo atleti, ma persone. In un momento storico in cui lo sport giovanile è sempre più fondamentale all'interno delle nuove generazioni, rappresenta un modello positivo con attenzione sia alla tecnica ma anche al divertimento.

