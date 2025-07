L’Atletico Focene si prepara a vivere una stagione ambiziosa con la sua Under 19. Quest'ultima, che militerà nel campionato 2025-2026 Under 19 (Juniores), ha accolto con grande entusiasmo l'arrivo del suo nuovo allenatore: mister Marco Stibel. La società, dunque, guarda avanti con determinazione, puntando su un progetto solido e in crescita. In attesa dell’ufficializzazione della rosa, il club ha confermato l’intenzione di ripartire da molti protagonisti della passata annata. Tra questi spiccano Stefano Bidini, ormai punto di riferimento; Rayan Bouanani; Christian De Dominicis e i fratelli Lorenzo e Matteo Scudieri, tra i profili più attesi sul piano tecnico. Presenze importanti anche quelle di Daniele Gargiulo, Lorenzo Volpe, Cristiano Ridolfi, Mattia Petrucci, Mattia Mostarda ed Alessandro Simonetti, nomi ben conosciuti dall’ambiente. Non tralasciando Michael Melchiorri, Gabriele Lumicisi, Lorenzo Giambenedetti, Matteo Di Paolo e Giacomo De Prosperis. Sul fronte mercato, invece, sono sei i nuovi innesti che andranno a rinforzare l’organico, portando qualità, equilibrio e svariate soluzioni: Danilo Amirante (portiere), Francesco Piscitelli e Alessandro Dietrich (centrocampisti), Christian Gabriele e Francesco De Crescenzo (difensori), Simone Alfano (esterno). Con un mix di continuità e rinnovamento, l’Atletico Focene è pronto a scrivere un'altra pagina della sua storia.

UNA NUOVA GUIDA TECNICA. Novità anche in panchina, con mister Marco Stibel chiamato a guidare l'Under 19. Le sue prime parole lasciano trasparire passione e valori importanti: «Ringrazio sin da subito la società per la chiamata; non ho potuto che accettare con piacere, soprattutto per le persone sane che la compongono. Mi impegnerò al massimo per la crescita dei ragazzi, non solo a livello sportivo ma anche umano. Per i più grandi puntiamo a risultati importanti, ma con i più giovani il divertimento, il rispetto e la passione saranno i veri obiettivi».

Con uno spogliatoio coeso, rinforzato e una guida tecnica ispirata, l’Atletico Focene è pronto a dare battaglia nel prossimo campionato Juniores. Tra ambizione e spirito di squadra, la stagione 2025-2026 si annuncia promettente.

