CIVITAVECCHIA – Parte oggi la crociera inaugurale di Sun Princess, la “Love Boat” dei mari, protagonista nel Mediterraneo con crociere tra Barcellona, Civitavecchia ed Atene. Nel porto di Roma, come spiegato dal manager di Rct John Portelli, la nave effettuerà 12 scali, l’ultimo il 31 agosto prossimo, tutti in turn around per 4500 crocieristi ospiti a bordo.

Con circa 178.000 tonnellate di stazza lorda è la più grande nave da crociera mai costruita in Italia, da Fincantieri a Monfalcone: Sun Princess è la prima nella classe Sphere di Princess Cruises (marchio del gruppo Carnival Corporation), parte di una commessa che include una nave gemella con consegna prevista nel 2025. Nelle lavorazioni per la costruzione è stata coinvolta anche l’impresa locale Sicoi che ha realizzato l’isolamento dell’impianto “Chilled e Hot Water” e che oggi lavora alla gemella.

Sun Princess è inoltre la prima nave alimentata a Gas naturale liquefatto (Gnl) mai costruita da Fincantieri nonché la prima nave dual-fuel a entrare nella flotta di Princess . «Il gas naturale liquefatto è la tecnologia di combustibile più avanzata, matura, scalabile e commercialmente sostenibile per l’industria marittima - hanno spiegato da Fincantieri - è inoltre considerato uno dei combustibili fossili più puliti in quanto riduce le emissioni di gas serra e elimina quasi completamente altre emissioni nell’aria e particolato».

Ieri mattina a bordo si è tenuta la tradizionale cerimonia di scambio crest: a fare gli onori di casa Barbara Carabetti, ceo di dell’agenzia Cemar che gestisce gli accosti del gruppo Carnival, particolarmente soddisfatta per l’arrivo della nuova nave. Presenti il presidente dell’Adsp Pino Musolino, il comandante del porto Michele Castaldo, il vicesindaco Manuel Magliani oltre a rappresentanti del cluster marittimo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA