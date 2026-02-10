CIVITAVECCHIA – Ieri 24 studenti del 4° anno dell’IISS “Stendhal -Calamatta” indirizzo nautico hanno varcato i cancelli della Capitaneria di Porto di Civitavecchia, proseguendo sulla rotta tracciata dai loro 20 “colleghi” delle quinte classi lo scorso novembre nell’ambito del programma nazionale “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO)”.

Ad accoglierli il Direttore Marittimo del Lazio e Comandante della Capitaneria di Porto di Civitavecchia, Capitano di Vascello (CP) Cosimo Nicastro, che ha salutato i ragazzi ed i loro docenti, ed ha loro presentato i tutor che li affiancheranno lungo il percorso, spiegando il senso di questa esperienza: avvicinare i giovani alla cultura del mare attraverso chi, ogni giorno, lavora per la sicurezza e la legalità in ambito marittimo.

La giornata non è stata soltanto un “benvenuto” istituzionale, ma l’inizio di un vero e proprio viaggio nella marittimità. Gli studenti hanno cominciato il loro percorso visitando il Centro Storico Culturale delle Capitanerie di Porto sito all’interno del Forte Michelangelo, ed hanno vissuto l’esperienza immersiva della “Sala del Capitano”: un percorso multimediale che li ha condotti, lungo la storia marittima del nostro Paese, dall’Impero Romano fino ai giorni nostri, intrecciando tradizione, innovazione e identità marinara.

In questa settimana, gli allievi saranno inseriti a piccoli gruppi nelle attività della Capitaneria. L’ingresso in questo osservatorio privilegiato darà loro la possibilità di vedere, conoscere e vivere da vicino l’organizzazione e le funzioni svolte sul territorio ed in mare dalla Guardia Costiera, con particolare riferimento alla sicurezza della navigazione, alla sicurezza portuale, alla tutela dell’ambiente marino, alle attività operative di ricerca e soccorso in mare ed alle tante altre attività amministrative che le Capitanerie di Porto - Guardia Costiera svolgono quotidianamente al servizio dei cittadini.

L’iniziativa, che proseguirà nei prossimi mesi coinvolgendo anche le classi terze dell’istituto, si inserisce nel solco della collaborazione con le istituzioni scolastiche locali e intende offrire agli studenti un’esperienza coerente con il percorso di studi: non solo “formazione”, ma orientamento e ispirazione per il loro futuro professionale, avvicinando i giovani al mondo del lavoro sul mare.