CIVITAVECCHIA – Presso la sede dell’Ufficio delle Dogane di Civitavecchia si è svolto l’incontro dal titolo “AEO - Vantaggi e benefici doganali illustrati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli”. Il convegno è stato aperto dalla Dirigente dell’Ufficio delle Dogane di Civitavecchia, seguito dagli interventi dei funzionari dell’Agenzia e di un rappresentante della Iris Mobili S.r.l., che ha illustrato lo status AEO dal punto di vista dell’operatore economico.

L’iniziativa ha visto la partecipazione di molti operatori economici del territorio, grazie alla collaborazione e al lavoro di sensibilizzazione svolto dalle associazioni di spedizionieri e doganalisti locali. L’evento ha illustrato le tematiche relative ai requisiti per il rilascio dello status, il relativo iter procedimentale, i benefici e le responsabilità connesse, la fase di monitoraggio dell’autorizzazione nonché le prospettive della riforma doganale dell’AEO, rispondendo alla finalità ultima di collaborazione tra operatori economici e Autorità doganale.