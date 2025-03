CIVITAVECCHIA – Si è tenuta ieri l'Assemblea annuale di Asamar Lazio, l'Associazione degli Agenti Marittimi operanti nei porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta. Nel corso dell'incontro è stato rinnovato il Consiglio Direttivo per il biennio 2025-2027, che vede la riconferma di Barbara Carabetti (Dock&Discover - Gruppo CEMAR) nel ruolo di presidente e di Francesco Scafetta (Iannaccone Srl - Gaeta) alla vicepresidenza. Fanno parte del nuovo Consiglio Direttivo, oltre a Carabetti e Scafetta, Carlo Alberto Palomba (Panama and Sons), Fabio Foschi (ASC Srl) e Gabriella Sorrentino (Ant Bellettieri Srl) come new entry.

Il voto all'unanimità ha confermato la piena fiducia nella linea di rappresentanza promossa da Carabetti, che nel precedente mandato ha assunto anche l'incarico di Vicepresidente nazionale di Federagenti e di Presidente della Commissione Crociere.

«Rafforzeremo il ruolo della categoria nei tre scali laziali - ha dichiarato Carabetti - proseguendo il confronto con le istituzioni e lavorando su temi strategici come l'innovazione, la sostenibilità e l'adeguamento agli standard ESG imposti dalla normativa europea».

Asamar Lazio si conferma interlocutore autorevole per il comparto marittimo regionale, in un contesto di crescente complessità normativa e trasformazione del sistema portuale italiano.