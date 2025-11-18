PHOTO
CIVITAVECCHIA – «L’istituzione della ZLS del Lazio rappresenta un risultato di fondamentale importanza per il nostro territorio, perché mette finalmente la nostra regione e l’area di Civitavecchia nelle condizioni di competere davvero».
Lo dichiara Luca Grossi, capogruppo Forza Italia in consiglio comunale.
«È un passaggio – aggiunge – storico: si sblocca un percorso fermo da anni e si apre una stagione nuova per l’attrattività del nostro territorio, per la crescita delle imprese e per l’attrazione di nuovi investitori. Un traguardo che segna senza dubbio un salto di qualità per tutto il Lazio ma soprattutto per la valorizzazione della nostra area retroportuale».
