CIVITAVECCHIA – Non si ferma l'attività dell'Autorità giudiziaria legata al decesso dell'ottantenne all'ospedale San Paolo, dove si era presentato per due volte a distanza di poche ore, a seguito di un problema alla lingua emerso in uno studio dentistico privato nel corso di un intervento odontoiatrico. La magistratura, che dopo la denuncia presentata dal figlio ai Carabinieri ha aperto un'inchiesta per fare luce su ogni aspetto legato all'accaduto, avrebbe iscritto almeno due persone nel registro degli indagati. Un'inchiesta partita a razzo, con i militari dell'Arma che, nelle ore immediatamente successive alla morte dell'anziano, si sono presentati al pronto soccorso del nosocomio cittadino e hanno sequestrato la cartella clinica, provvedendo a raccogliere le prime informazioni inerenti al misterioso decesso dell'uomo.

I fatti risalgono al 10 novembre scorso, quando l'ottantenne si è presentato in uno studio dentistico per sottoporsi a un intervento. Nel corso della seduta sarebbe emerso un problema di sanguinamento a carico della lingua del paziente, tanto da richiedere l'ausilio del pronto soccorso per fermare l'emorragia. L'uomo si è presentato al San Paolo e da quel momento in poi le cose sono apparse meno chiare. Il medico che lo ha preso in carico, a quanto pare, non avrebbe avuto gli strumenti necessari per affrontare la problematica e il paziente sarebbe tornato a casa, salvo poi ripresentarsi dopo poco tempo per lo stesso problema, questa volta però in ambulanza e in codice rosso. Neppure il tempo di mettere a fuoco la situazione e il medico che, intanto, aveva preso servizio con il cambio turno si è trovato costretto a constatare il decesso dell'uomo.

Saranno gli accertamenti medico-legali a fare luce sulle reali cause del decesso e a metterle in relazione con le varie fasi dell'accaduto, dall'intervento odontoiatrico fino al decesso in ospedale.