«L’adesione di Viterbo al Consorzio Industriale del Lazio rappresenta un passo strategico e lungimirante per il rafforzamento del tessuto produttivo locale. Lo abbiamo detto a più riprese, a partire dallo scorso mese di maggio: il Consorzio unico indipendente del Lazio rappresenta un’occasione estremamente importante per lo sviluppo delle nostre imprese e delle nostre comunità locali». Così il presidente della commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera dei deputati, Mauro Rotelli, il capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Daniele Sabatini e il presidente della Commissione Agricoltura e Ambiente Giulio Zelli.

«Regione e Governo - proseguono - stanno investendo ingenti risorse e, come territorio, non possiamo permetterci di restare indietro. Una scelta strategica che apre le porte a nuove opportunità per le imprese del territorio, offrendo accesso agli strumenti previsti dal Dpcm del 19 maggio 2025 contro la deindustrializzazione e ai finanziamenti messi a disposizione dal Governo, a partire dai 100 milioni di euro stanziati dal presidente Meloni per i consorzi delle aree industriali».

Rotelli, Sabatini e Zelli sottolineano che «essere parte integrante di questa rete significa mettere Viterbo nelle condizioni di attrarre investimenti, promuovere innovazione e creare nuova occupazione. Un risultato concreto, frutto di una visione condivisa tra livelli istituzionali e di un impegno che Fratelli d'Italia ha sempre sostenuto con determinazione, per favorire lo sviluppo e la competitività del nostro territorio. Esprimiamo quindi grande soddisfazione per l’annuncio della vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico della Regione Lazio, Roberta Angelilli, certi che questo percorso porterà benefici tangibili al sistema economico viterbese e nuove prospettive per il futuro del nostro tessuto produttivo».