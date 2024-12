Fabrizio Purchiaroni è il nuovo commissario comunale di Forza Italia a Viterbo. Grande conoscitore delle dinamiche politiche, sociali ed economiche della città, “Purchiaroni - si legge nella nota di Forza Italia - si configura come la persona adatta a ricoprire questo nuovo importante incarico vista la sua lunga e pregressa esperienza politico-amministrativa: per diversi anni infatti l’ingegnere si è seduto tra i banchi del Comune di Viterbo sia in veste di consigliere comunale che di assessore”. La nomina di Purchiaroni rientra dunque a pieno titolo all’interno del progetto di riorganizzazione di Forza Italia e di radicamento del partito sul territorio avviato dal nuovo segretario provinciale Alessandro Romoli: sono molti infatti i commissari comunali recentemente nominati dal segretario provinciale nell’ottica di una presenza più capillare sul territorio da parte della famiglia azzurra, che punta ad allargarsi sempre di più e a coinvolgere soprattutto i giovani.

«Forza Italia può contare a Viterbo su un nuovo commissario comunale di grande competenza e professionalità - commenta il segretario provinciale Romoli -. La nomina di Purchiaroni è stata infatti supportata e condivisa dall’intera comunità azzurra di Viterbo, che sa di trovare in lui un commissario attento, vicino alla gente e di sinceri sentimenti politici moderati».

«Sinceri auguri di buon lavoro a Purchiaroni per l’importante incarico ottenuto - ha detto invece Claudio Fazzone, segretario regionale del Lazio di Forza Italia - La sua nomina è stata discussa e approvata di concerto con il segretario provinciale Romoli, che sta scegliendo gli uomini e le donne migliori per far fare a Forza Italia il salto di qualità nella Tuscia».

«Viterbo aveva bisogno di un commissario che facesse radicare ancora di più Forza Italia sul territorio e ora, finalmente, ce l’ha - sostiene Elpidio Micci, consigliere comunale di FI nella città dei papi - Conosco Purchiaroni da anni e sono convinto sia la persona giusta a ricoprire questo ruolo: saprà infatti operare al meglio per il bene non solo della famiglia azzurra locale ma dell’intera comunità viterbese».

«Complimenti al neo commissario comunale di Forza Italia a Viterbo, Fabrizio Purchiaroni, per il ruolo che andrà a ricoprire nella famiglia di Forza Italia - dichiara il deputato Francesco Battistoni, responsabile dell'organizzazione di Forza Italia - Una scelta che ha premiato la sua grande conoscenza del territorio viterbese grazie alla sua lunga militanza in comune e l'instancabile dedizione da sempre mostrata a servizio dei cittadini. Con questa nomina si prosegue nella strada del rinnovamento del partito, fortemente voluta dal nostro segretario nazionale Antonio Tajani che in ogni occasione pubblica ha sempre ribadito la necessità di investire sui territori e sulle sue migliori energie».