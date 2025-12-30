SUTRI - L’amministrazione comunale di Sutri annuncia con soddisfazione l’ottenimento di un importante finanziamento ARSIAL pari a 350.000 euro, conseguito nell’ambito dell’Avviso Pubblico per la concessione di contributi destinati alla viabilità rurale, ai sensi dell’art. 7 della Legge Regionale n. 22/2024.

Le risorse permetteranno la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria sulle strade rurali vicinali “Contea” e “Valle Mola” Loc. Monte Topino, entrambe soggette a pubblico transito e connesse alle zone agricole del territorio. Si tratta di un intervento che va a sanare una criticità storica, rimasta irrisolta per moltissimi anni, restituendo sicurezza e percorribilità a due importanti arterie rurali, fondamentali per residenti, aziende agricole e attività produttive.

«Questo finanziamento da 350.000 euro rappresenta una svolta per Sutri – afferma il Sindaco Matteo Amori – perché ci consente di intervenire concretamente su due strade rurali che attendevano manutenzione da decenni e ora saranno finalmente oggetto di lavori strutturali che garantiranno maggiore sicurezza e funzionalità. Il fatto che il nostro progetto sia stato ammesso, tra i primi tre, al contributo ARSIAL conferma la validità delle nostre progettazioni e la capacità del Comune di partecipare con successo ai bandi regionali».

Negli ultimi due anni e mezzo Sutri sta dimostrando una crescente capacità di intercettare risorse e finanziamenti, segno evidente di una gestione attenta, propositiva e orientata alla progettualità. L’Amministrazione continua a investire nella ricerca di fondi pubblici per trasformare criticità storiche in opportunità di crescita e sviluppo.

«Ogni euro ottenuto attraverso i bandi – conclude il Sindaco – è valore aggiunto per la città e risparmio per i cittadini. Continueremo a lavorare con determinazione per portare avanti progetti utili e migliorativi. Questo intervento è un passo concreto verso una Sutri più curata, efficiente e attenta al territorio».

Con l’avvio dei lavori, le due strade rurali torneranno finalmente ad essere sicure e funzionali, favorendo la mobilità nelle campagne e sostenendo il comparto agricolo locale.

