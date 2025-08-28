CIVITAVECCHIA – Il consigliere comunale di opposizione Giancarlo Frascarelli (FdI) accende i riflettori sulle condizioni di abbandono in cui versa via Betti. Con un’interrogazione urgente, Frascarelli richiama direttamente il sindaco Marco Piendibene alle promesse fatte ai residenti prima del suo insediamento alla guida del Comune.

Secondo l’esponente di Fratelli d’Italia, la zona sarebbe oggi in una situazione di “assoluto degrado”, peggiorata rispetto al passato e priva persino della manutenzione ordinaria. «Mi sono arrivate diverse segnalazioni da parte dei residenti – scrive Frascarelli – come già avvenuto più volte grazie anche al signor Roberto Scarmigliati. È inaccettabile che a distanza di oltre un anno dall’insediamento di questa amministrazione non sia stato fatto nulla».

Il consigliere ricorda inoltre un episodio del 2022, quando l’allora capogruppo del Pd Marco Piendibene, accompagnato dal segretario cittadino Piero Alessi, partecipò a un incontro pubblico proprio in via Betti. In quella circostanza – documentata da un video – Piendibene e Alessi, avrebbero assunto precisi impegni per affrontare e risolvere i problemi segnalati dai cittadini. Impegni che, denuncia Frascarelli, sarebbero rimasti lettera morta. Nell’interrogazione vengono quindi rivolte due domande precise al Sindaco: spiegare le ragioni per cui fino a oggi non sia stata avviata alcuna iniziativa per ripristinare il decoro in via Betti, nonostante le promesse fatte in campagna elettorale e durante l’incontro del 2022 e chiarire se l’amministrazione intenda finalmente intervenire, indicando tipologia e tempistica degli interventi previsti per garantire almeno pulizia e manutenzione ordinaria della zona.

Frascarelli conclude con un affondo politico: «Auspico che gli eventuali nuovi impegni che il Sindaco vorrà assumere non cadano ancora una volta nel dimenticatoio, come accaduto con quelli del 2022».