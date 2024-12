«Nella giornata di oggi sono stato proclamato consigliere eletto in consiglio regionale, avere l’occasione di poter rappresentare il territorio della Tuscia e tutti i cittadini del Lazio è un onore ma anche una grande responsabilità che mi impegno ad osservare sin dal primo giorno con la massima serietà”. Così, in una nota, il neo consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Giulio Zelli Menegali Iacobuzi. «Questa mattina aula - prosegue Zelli - abbiamo ricordato la presidente Valentina Paterna, scomparsa prematuramente lo scorso 26 marzo. Una donna che è stata esempio di tenacia, coraggio e determinazione, nonché un’attenta e preparata rappresentante della nostra provincia in Regione Lazio, dove ha guidato in maniera egregia la commissione Agricoltura e Ambiente. A lei e alla sua famiglia va il mio pensiero, con la promessa di rivestire il ruolo di cui sono stato investito con lo stesso spirito con il quale lo ha ricoperto lei prima di me». Imprenditore da sempre impegnato nel settore dell’agricoltura, Zelli svolge dal 2006 il ruolo di amministratore all’interno del consiglio comunale di Vetralla. Attualmente è assessore ai servizi sociali. «Sono fermamente convinto che, insieme al capogruppo Daniele Sabatini, sapremo dar voce alla comunità politica di Fratelli d’Italia nell’interesse del territorio e dei cittadini della Tuscia. I tanti messaggi di congratulazioni e gli auguri di buon lavoro ricevuti in queste ore mi spronano a dare il meglio in vista di questa nuova avventura che sarà senz’altro stimolante e ricca di soddisfazioni».