La situazione politico-amministrativa della città di Viterbo e le prospettive future saranno analizzate nell’incontro che si tiene oggi alle ore 11 alle Terme dei Papi.

L’iniziativa, promossa dall’ex sindaco Giovanni Arena, partendo dalla disamina delle attuali problematiche cittadine intende gettare le basi per il futuro percorso politico e amministrativo che condurrà all’appuntamento elettorale del 2027.

L’ex sindaco spiega che l’appuntamento odierno «vuole essere un semplice incontro con amici e simpatizzanti di Forza Italia, durante il quale farò il punto sulla situazione attuale del comune di Viterbo e sulle prospettive per poter riconquistare il governo di Palazzo dei Priori nel 2027. Quindi è un evento per una ripresa del dialogo all’interno del centrodestra che nella città di Viterbo è latente».

L’iniziativa pare però essere stata percepita dai vertici provinciali e comunali di Forza Italia come una fuga in avanti individuale.

«Non mi risulta» dichiara Arena che prosegue: «Io ho comunicato a Tajani che avrei fatto questo incontro, ricevendo il suo ok. Ho mandato anche al segretario provinciale Romoli l’invito ma, non avendo ricevuto conferma, non so se parteciperà». Tra le prospettive future per il 2027 non sembra che Arena inserisca anche una sua ricandidatura al soglio comunale.«Assolutamente no - afferma in modo deciso - Ormai i capelli bianchi servono a qualche cosa. Quella odierna è una mia iniziativa per dare un contributo affinché intanto si riprenda un dialogo che è stato interrotto, o quantomeno ridotto ai minimi termini, vedo spesso attacchi all’interno del centrodestra di un partito verso l’altro, poi dobbiamo fare tutti 10 passi indietro per trovare una sintesi. Del resto è anche molto prematuro parlare di nomi, adesso l'importante è ricominciare a dialogare come abbiamo fatto per tanti anni».

Un dialogo con il resto delle forze del centrodestra che comunque non si avvierà oggi, infatti l’ex primo cittadino spiega di non aver invitato alcun esponente degli altri partiti «perché in questa fase non mi sembra giusto. E neanche mi competerebbe. Anche se faccio parte del coordinamento provinciale azzurro, sarebbe comunque diventato un invito personale e non un invito rappresentativo. Bisogna rispettare determinati crismi. Il dialogo e il confronto con le altre forze di centrodestra avverrà in una fase successiva. Mi auguro che i responsabili in carica dei partiti poi facciano i loro passi. Il mio è solo un contributo e un auspicio affinché questo accada. Chi parteciperà all'incontro odierno verrà magari per la stima che ha nei miei confronti e per la curiosità di sentire quello che avrò ho da dire. L’ufficialità di quello che si dovrà fare successivamente a livello politico spetta ai segretari dei partiti. Ritengo comunque che dovrebbero essere contenti che si riprenda un dialogo, se c'è la volontà e io me lo auguro. Spero che sia un incontro molto partecipato, già quello sarebbe un segnale. Vuol dire che la gente vuole questo». E per quanto riguarda la situazione attuale della città di Viterbo, in un post che ha fatto da trailer all’evento di oggi, Giovanni Arena afferma che «sarebbe interessante fare un sondaggio tra i cittadini» per sapere se trovano l'operato di quasi 3 anni di amministrazione Frontini soddisfacente. Un ‘exploit’, quello di Arena, che non ha riscontrato il ‘gradimento’ dei vertici locali degli azzurri, con la puntualizzazione da parte del segretario provinciale Romoli che «a Viterbo, l’unica voce ufficiale incaricata di rappresentare Forza Italia e di garantire una comunicazione chiara e coerente a livello locale è quella di Fabrizio Purchiaroni, commissario comunale del nostro partito». Precisazione a cui aveva fatto seguito la dichiarazione del coordinatore in cui affermava che “«il partito di Forza Italia non ha bisogno di previsioni del futuro» ritenendo che «la priorità oggi debba essere quella di lavorare concretamente per Viterbo, ascoltando i cittadini e affrontando le sfide quotidiane con impegno e passione perché la politica non si gioca sui nomi, ma sulle idee e sulla capacità di rappresentare davvero le esigenze della gente». Auspicando poi che «anche il prossimo congresso possa essere un'opportunità per tutti noi, per unire le forze e lavorare insieme per un futuro migliore», Fabrizio Purchiaroni ha annunciato con orgoglio che, in merito al tesseramento 2024, «abbiamo raggiunto i 500 tesserati solamente nel Comune capoluogo. Un risultato decisamente positivo, frutto di un lavoro condiviso da tante persone pronte a sostenere il progetto politico di Forza Italia su Viterbo».