CIVITAVECCHIA – Ancora un’occasione persa per Civitavecchia. A denunciarlo è il capogruppo della Lega, Antonio Giammusso, che punta il dito contro l’assessore al turismo Piero Alessi per la mancata partecipazione al bando del Fondo Europeo Regionale gestito dal GAL Pesca Lazio. L’avviso metteva a disposizione fino a 150 mila euro per progetti a sostegno della filiera della pesca, del turismo e della promozione del territorio, ma il Comune non ha presentato alcuna candidatura.

«Gli uffici avevano già predisposto buona parte del lavoro – sottolinea Giammusso – ma l’assessore non è stato in grado di coordinare le attività necessarie. Il risultato? Un’occasione persa e un danno per la città». Solo a scadenza avvenuta, aggiunge, Alessi avrebbe chiesto una proroga, «che però non era prevista dal bando. Se poi il CdA del GAL decidesse di concederla in via straordinaria – precisa – ne sarei felice, ma resta l’ennesima brutta figura dell’amministrazione». Non sarebbe un caso isolato: meno di tre settimane fa, ricorda il leghista, l’assessore all’Ambiente fu costretto a intervenire al posto del collega. «È la prova di un vuoto gestionale che sta diventando insostenibile – ha concluso Giammusso – la domanda è una sola: quante altre opportunità dovrà perdere Civitavecchia per colpa dell’inefficienza di chi dovrebbe guidarla?».