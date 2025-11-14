CIVITAVECCHIA – Appuntamento domani mattina, dalle 9.30 alle 13 a largo D’Ardia con l’iniziativa pubblica “3 anni di Governo, 3 anni di Risultati”, campagna nazionale del Partito promossa sul territorio dalla Federazione dei circoli della Provincia di Roma di Fratelli d’Italia in collaborazione con il circolo "Giorgio Almirante" di Civitavecchia.

«Sarà un momento di incontro e confronto con cittadini, simpatizzanti e militanti per raccontare il lavoro svolto nei primi tre anni di Governo guidato da Giorgia Meloni, i risultati raggiunti e le sfide ancora da affrontare per far crescere il Paese - dichiara il coordinatore comunale di Fratelli d'Italia Civitavecchia Paolo Iarlori – sotto la guida di Giorgia Meloni, l’Italia ha ritrovato credibilità internazionale, crescita economica e attenzione per il lavoro, la famiglia e l’impresa. Fratelli d’Italia continua a essere forza trainante di un governo coerente, serio e vicino alle esigenze dei cittadini».

L’appuntamento di sabato, spiegano dal circolo cittadino, sarà l’occasione per ribadire il sostegno e l’impegno del movimento sul territorio, con uno sguardo concreto ai risultati ottenuti e a quelli ancora da costruire, insieme ai cittadini.