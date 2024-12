CIVITAVECCHIA – Alleanza Verdi Sinistra interviene sulla questione della transizione energetica, parlando di una amministrazione dormiente che si sveglia in vista delle elezioni ed evidenziando la necessità di dare seguito al tavolo sul phase out, mettendo in campo progetti di sviluppo fattivi su tematiche di energie rinnovabili e logistica. «In questo senso siamo pronti a dare il nostro contributo con spirito di servizio verso la nostra comunità – hanno spiegato – l'amministrazione locale ha avuto 5 anni per intavolare con Enel un percorso virtuoso di sviluppo alternativo al carbone. Lavorando con tempi ragionevoli e progettualità, si sarebbe potuto costruire tanto e senza emergenza. Al contrario, ora che si avvicinano le elezioni, certune e certuni, forse troppo occupati a garantirsi carriere personali, diramano comunicati contro Enel, senza ovviamente fare ed aver fatto nulla. Come se tali personaggi, peraltro, abbiano navigato finora all'opposizione e non in ruoli centrali dell'amministrazione comunale ed ora nel consiglio regionale. Alle prossime elezioni i cittadini dovrebbero considerare che chi oggi grida contro Enel, non ha fatto nulla quando poteva, neppure avendo la possibilità di rivolgersi direttamente al Presidente del Consiglio o Ministri dello stesso partito. Enel non deve decidere per noi – hanno concluso – limitandosi magari ad una qualche elemosina per le casse dell'Amministrazione».