CIVITAVECCHIA – «Desidero rivolgere auguri di buon lavoro a Roberta Angelilli, nominata Commissario straordinario di Governo per il processo di riconversione e sviluppo dell’area di Civitavecchia.

La nomina rappresenta una scelta di responsabilità, che affida questo incarico a una figura con conoscenza ed esperienza maturate negli anni su una vertenza complessa e strategica per il territorio, seguita con continuità nell’ultimo triennio.

Restano tuttavia molte questioni ancora aperte, a partire dal futuro del sito di Torrevaldaliga Nord. Le recenti dichiarazioni del Governo sull’ipotesi di mantenere l’impianto in riserva fredda rischiano di incidere in modo significativo sulle prospettive di sviluppo e sulle manifestazioni di interesse che sono già pervenute. È evidente che, in assenza di certezze sul destino dell’impianto, molte di queste progettualità non potranno concretizzarsi.

Proprio per questo è sempre più necessario individuare progettualità alternative e accelerare i processi, sia dal punto di vista urbanistico, sia sotto il profilo dello sviluppo economico.

Rimangono inoltre aperte l’attuazione della Zona Logistica Semplificata e la questione dell’adesione di Civitavecchia al Consorzio industriale, rispetto alla quale l’amministrazione ha finora mostrato una certa freddezza. Ritengo invece che il Consorzio rappresenti uno strumento utile e strategico, capace di offrire opportunità concrete a molte imprese locali e di contribuire in modo significativo al rilancio economico e produttivo del territorio.

Mi auguro che la nomina del Commissario possa aiutare concretamente ad accelerare i processi decisionali, a dare certezze agli investitori e a trasformare questa fase di transizione in una reale opportunità di sviluppo per Civitavecchia e per l’intero comprensorio».

Così, in una nota, la Capogruppo di Italia Viva in Consiglio regionale del Lazio Marietta Tidei.