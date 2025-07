TARQUINIA – Forza Italia Tarquinia precisa di essere «totalmente estranea all’articolo, pubblicato nei giorni scorsi dalla stampa locale, contenente critiche all’amministrazione comunale in merito ad alcuni affidamenti legati alla sicurezza».



Il partito sottolinea che «quel testo, firmato anche a nome di Forza Italia, non rappresenta in alcun modo le posizioni ufficiali del movimento sul territorio. Né il coordinamento locale né i dirigenti del partito sono stati coinvolti nella sua redazione, né tantomeno ne erano a conoscenza prima della sua diffusione».



È doveroso chiarire che «Forza Italia, a Tarquinia, non è attualmente rappresentata in consiglio comunale. Pertanto, non può svolgere una vera e propria attività di opposizione istituzionale. Questo non significa che il partito non sia presente: al contrario, è ben radicato nel territorio e dotato di una struttura definita. Per questo motivo, ogni dichiarazione o iniziativa diffusa a nome di Forza Italia senza il diretto coinvolgimento della classe dirigente locale deve essere considerata esclusivamente frutto di iniziativa personale e non rappresentativa della linea del partito. Riteniamo importante mantenere trasparenza e coerenza nel rapporto con i cittadini, e respingiamo con fermezza ogni tentativo di attribuire al nostro movimento posizioni che non siano state formalmente condivise dai suoi organismi territoriali».

