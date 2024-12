TARQUINIA - Un rapporto ottimo con il sindaco Giulivi e la determinazione a riconfermare il centrodestra alla guida del comune più importante della Tuscia, dopo Viterbo, quale è quello di Tarquinia.

Il deputato Mauro Rotelli (Fdi) è pronto ad accogliere le indicazioni del sindaco Alessandro Giulivi in vista delle prossime elezioni amministrative di primavera che dovranno confermare l’egemonia del partito della premier Giorgia Meloni: “Sarà una tornata elettorale importante, molto probabilmente in accoppiata con le elezioni europee il 9 giugno prossimo - ha detto Rotelli a Tusciaweb - La competizione di Tarquinia sarà la più politica perché oltre i 15mila abitanti, ci saranno liste con i simboli nazionali. Fdi a Tarquinia è molto forte e ramificata, due assessori in giunta, cinque consiglieri comunali nel gruppo e naturalmente Valentina in Regione. Con Giulivi - ha sottolineato Rotelli - c’è ottimo rapporto ed è proprio dal sindaco che dovremo ripartire, confrontandoci con le sue intenzioni. Vogliamo riconfermare il centrodestra del buon governo a Tarquinia, tanto è stato fatto, molto altro si potrà fare nel futuro».

E in questo senso le manovre sono già iniziate. Il sindaco Alessandro Giulivi lavora con l’intenzione di correre per il secondo mandato, anche se dovrà vedersela con altri aspiranti allo scranno più alto, anch’essi in quota centrodestra, in primis la ex fedelissima Martina Tosoni. Il quadro è quindi ancora tutto da chiarire, ma Fratelli d’Italia prende i passi avanti e si allarga.

È di queste ore infatti la notizia dell’ingresso in Fratelli d’Italia di Marcello Maneschi.

L’annuncio è della coordinatrice locale, la consigliera regionale Valentina Paterna.

«Impegnato da ormai molti anni nella politica tarquiniese, ricoprendo diversi ruoli sia in Comune che all’Università Agraria - spiega la Paterna - Maneschi ha un curriculum amministrativo di tutto rispetto: già consigliere comunale e per due volte assessore, ricopre attualmente il ruolo di segretario dell’Ugl e di consigliere dell’Università Agraria con importanti deleghe». «Con grande piacere - aggiunge Valentina Paterna, - accogliamo nel nostro gruppo politico e umano Marcello Maneschi, una figura capace nonché d’esperienza. Sono convinta che il suo ingresso accrescerà le potenzialità del partito nel nostro comune e non solo, costituendo un valore aggiunto”. Anche Alessandro Sacripanti, vicepresidente dell’Università Agraria, esprime soddisfazione per l’approdo di Maneschi: “Con il suo innesto si allarga la nostra squadra all’interno del consiglio dell’ente. Saprà dare certamente il suo contributo”. Ma non è finita qui. Nuovi innesti, secondo i bene informati, sarebbero già pronti per essere ufficializzati. Obiettivo: garantire al sindaco Giulivi un gruppo forte capace di riconfermarlo alla guida della città.

