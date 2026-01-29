CIVITAVECCHIA – Forza Italia Giovani chiede un intervento immediato e non più rinviabile da parte del Sindaco e dell’Amministrazione comunale sul sottopassaggio ferroviario che, ad ogni pioggia, si trasforma in una vera e propria piscina olimpionica.

«Il sottopassaggio è di proprietà del Comune ed è quindi responsabilità diretta dell’Amministrazione garantirne la sicurezza e la piena fruibilità – ricordano i giovani azzurri – le infiltrazioni d’acqua dal soffitto rappresentano un segnale gravissimo di incuria e degrado strutturale, aggravato dalla presenza di impianti di illuminazione che si riempiono d’acqua, creando un rischio concreto di incidenti seri. Ogni giorno studenti e lavoratori pendolari sono costretti ad attraversare questo sottopassaggio in condizioni indegne e pericolose, con l’incolumità delle persone messa costantemente a rischio. Non si può continuare a tollerare una situazione del genere né minimizzare un problema che è sotto gli occhi di tutti».

Forza Italia Giovani dice basta alle chiacchiere e alle solite promesse legate ai futuri lavori della stazione. «Promesse alle quali non crediamo più, viste le continue inadempienze di un’Amministrazione a guida Pd che dimostra, ancora una volta -tuonano – tutta la propria incapacità di intervenire sui problemi concreti della città. Chiediamo interventi immediati, non annunci. La sicurezza dei cittadini viene prima di tutto».