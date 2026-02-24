FIUMICINO – «Per il nono anno consecutivo l'aeroporto "Leonardo da Vinci" di Roma Fiumicino si conferma al vertice in Europa per la qualità dei servizi offerti ai viaggiatori nella categoria dei grandi hub con oltre 40 milioni di passeggeri».

Così in una nota il Senatore Silvestroni, presidente della federazione della provincia di Roma di Fratelli d'Italia.

«Soddisfazione e orgoglio per questo primato che ancora una volta arriva al servizio aeroportuale Nazionale ospitato dal comune di Fiumicino in Provincia di Roma. Un sistema Italia che è ha, alla base una visione strategica, grazie al Governo Meloni e alle migliaia di addetti – conclude – che con professionalità altissima ci consentono di primeggiare grazie ai servizi resi all'aeroporto di Fiumicino, anche nel settore turistico e commerciale».

©RIPRODUZIONE RISERVATA