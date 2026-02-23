CIVITAVECCHIA – «Devo darvi una bella notizia: il sorteggio è annullato e i vostri figli verranno tutti iscritti». Queste le parole del dirigente dell’IIS Guglielmotti Roberto Ciminelli in apertura dell’assemblea convocata per questo pomeriggio, alle 15, a via dell’Immacolata con i genitori degli alunni che rischiavano di rimanere fuori dal liceo per carenza di spazi.

«Domani ci incontreremo con l’ufficio scolastico regionale e con la dirigenza dello Stendhal Calamatta – ha spiegato il dirigente – per formalizzare la messa a disposizione di tre aule nel plesso di fronte al nostro. Confermo quindi che tutti gli studenti saranno presi».

«In extremis, quasi come per magia, sono state individuate le aule per i futuri studenti del Liceo Classico Padre Alberto Guglielmotti. Un sospiro di sollievo per decine di famiglie che vedevano il diritto allo studio dei propri figli messo in discussione da uno scontro tra istituzioni diverse – ha commentato il capogruppo di Forza Italia Luca Grossi – alla fine hanno prevalso collaborazione e buon senso, anche grazie alle sollecitazioni che, insieme ai colleghi Giammusso e Frascarelli, siamo riusciti a portare all’attenzione della Città Metropolitana di Roma Capitale e del Comune di Civitavecchia. Ora è necessario continuare ad accendere i riflettori sulle scuole di competenza della Città Metropolitana, troppo spesso messe in difficoltà da carenze manutentive e da una generale mancanza di attenzione».

«La delicata vicenda del Liceo Guglielmotti si avvia a una positiva conclusione attraverso una intermediazione che ha trovato nella soddisfazione delle esigenze dei ragazzi e delle famiglie l’obiettivo comune. Oggi dunque è stato sospeso il sorteggio previsto e domani il Direttore dell'Usp, dott Vicca, avrà un incontro online con i Dirigenti scolastici del Guglielmotti e del Calamatta-Stendhal. Il Sindaco Marco Piendibene ringrazia le Assessore Stefania Tinti e Antonella Maucioni - spiegano da Palazzo del Pincio – per le interlocuzioni fitte avute con Città Metropolitana e le Amministrazioni Scolastiche Centrali, Provinciali e Regionali. Un ringraziamento particolare va al Direttore dell’Usp dottor Danilo Vicca, per le rapide verifiche e per il determinante intervento e infine ai Dirigenti scolastici degli Istituti coinvolti che hanno dimostrato senso di responsabilità e attenzione ai diritti dei ragazzi e ragazze. La nostra comunità ha ricevuto la dovuta attenzione da parte di Città Metropolitana e dell' Usp. Abbiamo agito, al di là delle norme e dei ruoli, nell’interesse dei ragazzi, che hanno diritto a seguire inclinazioni, passioni e sogni».