Cronaca
NEWS & COFFEE rassegna stampa Martedì 24 Febbraio 2026
Il fatto

Perde il controllo dell’auto e si ribalta

L’incidente lungo la via Tuscanese, il conducente trasportato in ospedale
la novità

Ater, tre alloggi per donne vittime di violenza tra Civitavecchia e Tolfa

La misura rientra nell’iniziativa regionale: assegnazioni fino a cinque anni, con possibile proroga
Redazione Web
Cronaca

TG +24 edizione 24 Febbraio 2026

È accaduto all’altezza del ristorante Esterina

Incidente stradale sulla Via Aurelia: un’auto si ribalta

I Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area mentre i sanitari del 118 hanno assistito gli occupanti
La paura

Aurelia, scontro tra auto e moto: centauro finisce in ospedale

Ennesimo incidente in questo 2026
Le Olimpiadi

Prima i mondiali in Olanda, poi la festa a Ladispoli

Francesca Lollobrigida non ha ancora finito dopo i due ori alle Olimpiadi. Il sindaco: «Aspettiamo la campionessa e anche Daniele Di Stefano»
Il fatto

Cimitero di San Lazzaro, transennata un’area

La zona è stata interdetta per possibile rischio crollo, sotto osservazione una loggia
Il caso

“Servita carne avariata ai militari”

La denuncia del Siam relativa alla mensa della Scuola marescialli dell’Aeronautica di Viterbo. Il sindacato chiede chiarimenti urgenti sulla vicenda: “Grave criticità igienico-sanitaria”
Il lutto

Corchiano dice addio a Tamara Ricci

La giovane mamma che lottava contro una grave malattia si è spenta all’età di 34 anni
